“Luc vond het slecht, maar ik zei: ‘Foert, ik breng het toch uit’”: Bart Kaëll over ‘Mooi Weer Vandaag’

Zijn man Luc Appermont vond het een slecht nummer en ‘De Marie-Louise’ en ‘Zeil je voor het eerst’ verkochten een pak meer singles. Toch kiest Bart Kaëll (59) ‘Mooi Weer Vandaag’ als hét hoogtepunt van zijn carrière, zo vertelt hij in onze reeks ‘Vlaamse artiesten over hun grootste hit’ . Tot dat inzicht kwam de zanger zelf pas tijdens een wonderlijk optreden voor 5.000 leden van een jeugdbeweging. Toen besefte hij: “Ik had toch gelijk.”