'Thuis' laat opnieuw een baby sterven: "Dit is goed voor het verhaal"

07 februari 2018

20u40

De kleinste acteurs blijven in 'Thuis' voor grote emoties zorgen. Eerder choqueerde Mayra de soapfans met haar brutale babywissel. Woensdagavond kregen de kijkers daar nog een extra verrassing bovenop: Magaly, de biologische baby van Mayra, is gestorven!

‘Thuis’ heeft het zo niet met baby’s. Twee jaar geleden stierf Lucas, het zoontje van Femke en Peter al in de Eén-serie, na een ongeval met een gesaboteerde wagen. En nu is dus ook Magaly dood. Het kleintje was nog niet veel in beeld gekomen, maar voor de kijker was ze wel het kindje van Mayra. Die had tijdens haar zwangerschap een vergiftiging opgelopen en vreesde daarom dat ze geen gezond kind op de wereld had gezet. In een vlaag van zinsverbijstering leek het haar een goede oplossing door haar baby dan maar te verwisselen met die van Nuria, de pas bevallen vrouw die naast haar in de materniteit lag. Meteen na die bewuste aflevering reageerden de kijkers onthutst en vooral vol ongeloof op hun fansites.

"Nee, dit kan niet meer, dit is een brug te ver", stond er geschreven. En ook: "Van baby’s blijf je af."

Emotionele roetsjbaan

Maar de emotionele roetsjbaan die de tv-makers in petto hadden, was dus nog niet helemaal voorbij. “Wij maken een dagelijkse serie en willen meeslepende en emotionele verhalen kunnen bijven vertellen. Bij de keuze van onze verhaallijnen kijken we daarom altijd naar de stuwende kracht ervan’, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Deze wending komt het verhaal ten goede en zet vanalles in gang. Ja, we verwachten wel wat reacties van de kijkers. Maar dat is bij elke emotionele plot zo. Zelfs bij een verjaardag ofzo. Dus zeker ook bij een geboorte of overlijden. Sommige kijkers zullen meeleven met Mayra, anderen zullen vooral kwaad op haar blijven. Nog anderen zullen meer geëmotioneerd zijn door Waldek. Dat kijkers meeleven en dat uiten: daar kan ik wel mee leven. De ene zal meer geraakt zijn dan de andere, maar we gaan er wel vanuit dat iedereen helemaal mee is met het verhaal. En dat er deze keer misschien ook scheldpartijen op social media zullen opduiken? Daar neem ik liever afstand van.”

Krijgt de kijker nu niet het verkeerde beeld dat Mayra gelijk had om haar baby te verwisselen? “Mayra noch de kijker krijgt te horen wat de doodsoorzaak is. Die wordt in het midden gelaten. Al zal bij Mayra zeker het gevoel overheersen, dat ze de juiste keuze heeft gemaakt. De kijker mag zelf beslissen hoever hij daar in mee wil gaan. Mayra maakt soms egoïstische keuzes, maar is geen slecht mens. Na die babywissel besefte ze al snel dat ze iets fouts had gedaan. Ze was daar ondersteboven van, toonde berouw en nam zich voor om het goed te maken. Maar dat kan nu niet meer.”

Een baby laten sterven in een soap blijft delicaat. “Ja, maar veel hangt af van de context. De dood van Lucas was twee jaar geleden veel ingrijpender. De kijker was daar meer bij betrokken. Toch meer dan nu bij Magaly, want van haar zagen we enkel nog maar een glimp. Kijk maar naar Waldek. Hij is de natuurlijke vader van Magaly maar door de wissel denkt hij dat Zoë zijn dochter is. Hij reageerde opgelucht toen hij hoorde dat het niet zijn dochter was, die gestorven is. Misschien een egoïstische, maar puur menselijke reactie. We gaan ervan uit dat de meeste kijkers de dood van Magaly anders zullen aanvoelen dan die van Lucas. Maar deze plot zet vooral veel nieuwe verhaallijnen in gang.”