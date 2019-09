‘Love Island’-winnaars Aleksandra en Denzel hebben eindelijk hun prijzengeld: dit zijn ze ermee van plan KDL

19 september 2019

15u02

Bron: RTL Boulevard 0 Showbizz Op 7 juli kroonden Aleksandra en Denzel zich tot de winnaars van ‘Love Island’. De twee veroverden niet enkel elkaars hart, maar ook dat van kijkend Vlaanderen en Nederland en dat zorgde ervoor dat ze ook 25.000 euro mee naar huis mochten nemen.

Eerst en vooral, Denzel en Aleks, zoals Aleksandra het liefst genoemd wordt, vormen nog steeds een koppel. Met het oog op een nieuw - Nederlands - seizoen van ‘Love Island’ spraken de twee met RTL Boulevard en onthulden ze wat ze met de 25.000 euro, het geld dat ze wonnen, gedaan hebben. Zo blijkt dat Aleks en Denzel nog geen cent van hun prijzengeld uitgegeven hebben, al is daar een erg logische verklaring voor: ze kregen het geld pas zo’n anderhalve week geleden. “We konden er dus nog niet zoveel mee doen”, lacht Aleks.

Samenwonen

Al lijken Aleks en Denzel wel te weten waar ze het geld aan willen spenderen. “We gaan het bewaren voor iets leuks. Waarschijnlijk voor ons nieuwe huis”, vertelt Denzel. En dat huis zou er wel eens snel kunnen komen. Zo vertelt Denzel dat hij sinds kort in Sint-Niklaas woont, waar Aleks al woonde. “Van daar gaan we op zoek naar een appartement of een huis. Maar ik ben vanaf nu ook officieel Belg.”

Ondertussen zitten de twee ook niet stil. Denzel is volop bezig met het nemen van “lessen”, maar meer wil hij daar niet over kwijt. “Wat het concreet is, laat ik over een aantal maanden wel weten”, klinkt het mysterieus. Aleks is dan weer volop bezig met de opstart van haar eigen hostessenbureau. “Dat wilde ik al doen voor ‘Love Island’, maar nu ben ik het echt in de praktijk aan het brengen. En daar kruipt veel tijd in”, zegt ze.