‘Love Island’-koppel Kelly en Matthy uit elkaar IDR

06 april 2020

15u51 0 Showbizz Ze zetten hun relatie al eens eerder stop, maar nu is de breuk tussen ‘Love Island’-gezichten Kelly van der Minne en Matthy van Empel definitief. Dat lieten ze weten met een gezamenlijke mededeling op Instagram Stories. “We houden van elkaar, maar kiezen onze eigen weg”, klinkt het.

Het tweetal kreeg - naar eigen zeggen - de voorbije weken heel wat berichten waarin er werd gevraagd of ze nog samen waren. Vandaar dat ze afgelopen weekend beslisten om de situatie te verhelderen. Dat deden ze met een gezamenlijke mededeling op hun Instagram Stories. “Wij hebben drie weken geleden beslist om alleen verder te gaan”, schrijven de Nederlanders. “Er is niets ergs gebeurd. Gewoon twee mensen die van elkaar houden, maar hun eigen weg kiezen. We hebben geen behoefte gehad om dit eerder te delen. Dit zijn minder leuke dingen om mee te maken, maar het hoort bij het leven. Blijf vooral gezond allemaal!”

(lees verder onder de foto)

Kelly en Matthy zijn het tweede ‘Love Island’-koppel dat sneuvelt. Eerder gingen ook al Sebastiana en Martin uit elkaar. Martin vond ondertussen opnieuw de liefde bij Yasmine, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’ en ‘Ex on the beach: Double Dutch’. Dat maakt dat er nog slechts twee koppels overblijven: Rowèna en Stenn en winnaars Aleksandra en Denzel.