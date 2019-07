‘Love Island’ heeft met Kelly en Matthy een vierde koppel beet IDR

24 juli 2019

15u00 0 Showbizz Eerder raakte al bekend dat ‘Love Island’ voor winnaars Aleksandra en Denzel, Sebastiana en Martin en Rowéna en Stenn een goede afloop kende. Ondertussen heeft de zoektocht naar ware liefde ook voor Kelly en Matthy iets opgeleverd. Zij zijn sinds gisterenavond officieel samen.

Het leek er lange tijd op dat Matthy geen relatie zou overhouden aan ‘Love Island’. Hij belandde weliswaar met het meeste aantal dames in een koppel, maar geen van hen bleek de juiste match te zijn voor de Nederlandse dj. Tot Kelly aan het einde van het programma de villa binnenstapte. De twee ontdekten weliswaar al snel dat ze gevoelens hadden voor elkaar, maar ze vonden het nog te snel om van een relatie te spreken.

Daar kwam gisterenavond echter verandering in. Op een feestje stelde de Nederlandse schone aan Matthy de vraag of hij haar vriendje wilde zijn. En dat pakte ze groots aan: ze kreeg ter plekke een microfoon in handen geduwd, waarna ze dé vraag der vragen stelde. “Wij zijn natuurlijk al een tijdje aan het daten”, klinkt het. “Maar nu zou ik aan jou de vraag willen stellen of je officieel mijn vriendje wil zijn.” Matthy zei ja, waardoor de teller nu op vier ‘Love Island’-koppels staat.