‘Love Island’-deelneemster Chey zet bodyshamer op haar plek: “De omvang van je taille heeft niets te maken met je eigenwaarde” IDR

28 juli 2019

18u00 0 Showbizz In ‘Love Island’ was de Nederlandse deelneemster Chey niet meteen de populairste vogel in de villa op Gran Canaria. En ook na haar deelname krijgt ze de wind van voren: zo werd ze recent nog het slachtoffer van bodyshaming nadat ze een bikinifoto op instagram postte.

“Ik zou echt iets meer eten... Beetje eng zo”, schreef een van haar volgers bij de foto. Een reactie die Chey duidelijk raakte, want het 24-jarige model postte de reactie op haar Instagram Stories, mét uitleg bij. “Mensen haten hun lichaam niet zomaar. Het is iets dat de maatschappij hen heeft aangeleerd”, schrijft ze. “Voor mij staat schoonheid gelijk aan jezelf goed voelen in je vel. Labels zoals ‘te dun’ of ‘te veel rondingen’ definiëren je schoonheid niet. De omvang van je taille heeft niets te maken met je eigenwaarde. Stop met bodyshaming en begin met mensen te motiveren en te steunen. Wees trots op wie je bent en wees niet beschaamd over hoe anderen jou zien.”