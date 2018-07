"Louis Tomlinson wordt jurylid bij X Factor" TK

10 juli 2018

06u42

Voormalig One Direction-lid Louis Tomlinson zou op het punt staan een contract te tekenen met Simon Cowell om als jurylid van de Britse versie van X-Factor aan de slag te gaan. Er wordt flink vaart gezet achter zijn handtekening, omdat de audities van het vijftiende seizoen al op 18 juli van start gaan, meldt The Mirror.

Louis zou het vierde jurylid worden naast Cowell zelf, Robbie Williams en zijn vrouw Ayda Field. Volgens een insider 'is Louis altijd onderdeel geweest van de X Factor-familie en heeft hij een goede band met Simon, die One Direction in het programma begeleidde als mentor."

Nadat de band uit elkaar ging, tekende Cowell Louis als soloartiest bij zijn platenlabel Syco Records. "Simon hoopt dat de deal een dezer dagen wordt afgerond," aldus de insider. Eerder al had Louis al een gastrol in America's Got Talent, eveneens een programma uit Cowell's koker.