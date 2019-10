‘Little Britain’ keert eenmalig terug met speciale brexituitzending ADN

28 oktober 2019

14u25

Bron: ANP 38 Showbizz De komedieserie ‘Little Britain’ komt veertien jaar nadat het laatste seizoen werd uitgezonden eenmalig terug. Het duo David Walliams en Matt Lucas maakt voor BBC Radio 4 een special over de brexit. Dat melden Britse media.

In ‘Little Brexit’, dat donderdag wordt uitgezonden, keren beroemde personages uit de sketchshow terug. Zo komen onder anderen Lou en Andy, Vicky Pollard en Dafydd 'the only gay in the village' langs.



Vooralsnog gaat het enkel om een eenmalige radiocomeback. ‘Little Britain’ maakte in 2000 zijn debuut op de radio. Na een paar succesvolle seizoenen werd er een tv-serie van gemaakt, deze was tot en met 2005 bij de BBC te zien.