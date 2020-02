‘Lili & Marleen’-actrice Christel Domen werkt nu als stewardess op de Thalys: “De reisziekte neem ik erbij” Veerle Van de Wal

04 februari 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De dag na valentijn wordt Christel Domen 57, maar aan zaken als haar pensioen denkt ze nog lang niet. De komende weken staat ze nog eens op de planken in het theaterstuk ‘Harrie let op de kleintjes’. Omdat ze van acteren alleen niet meer kan leven, werkt ze sinds kort ook als stewardess op de Thalys, vertelt ze in Story.

Af en toe zien we Christel nog aan het werk in het theater, zoals nu aan de zijde van ­Peter Van Asbroeck, maar op televisievlak is het al jaren stilletjes. “Soms doe ik stemmenwerk, maar dat is het dan ook. Ach, als ze mij niet willen, moet ik mij daarbij neerleggen. Ik hoop dat ik toch twee keer per jaar in een theaterproductie mag staan, zodat ik me nog eens actrice kan voelen”, zegt Christel in Story. Ondertussen heeft ze wel ander werk gevonden: als stewardess op de Thalys.

“Ik heb een opleiding van drie weken gevolgd – tussen allemaal twintigers – om als stewardess voor Railrest te werken, in de premium class op de Thalys”, vertelt ze. “Mijn taak is mensen bedienen. Het fijne is dat we met dagcontracten werken, dat geeft me de vrijheid om daarnaast mijn beroep als actrice uit te oefenen. Ik kies zelf wanneer ik kom. Ik ben heel dankbaar dat ze mij deze kans willen geven, want ik merk dat jongere mensen sneller hun job kennen dan ik. Ik maak nog veel fouten. Als ik klanten moet laten betalen met zo’n betaalterminal, moet ik altijd eerst mijn bril opzetten. Ik krijg al zweetoksels als ik eraan moet beginnen. En ik moet reispilletjes slikken om niet onwel te worden op die trein. Maar mijn enthousiasme, glimlach en vlotheid met de mensen worden gewaardeerd. Ik ben heel blij met deze job. Hopelijk laat de VDAB me nu met rust.”