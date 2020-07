‘Lili en Marleen’-acteur Peter Michel trok zich terug in de Ardennen: “Niet altijd makkelijk om het hoofd boven water te houden”

Showbizz

Peter Michel (51) is zo’n acteur van wie je denkt: “Waar kén ik hem ook weer van?” Hij heeft een stevig palmares opgebouwd, onder andere in ‘ Lili en Marleen ’, maar enkele jaren geleden gooide hij het roer om. Hij zocht de luwte én de natuur op in de Ardennen. “We eten biologisch, gaan lokaal winkelen en gebruiken een composttoilet”, vertelt hij in Story. Het najagen van tv-werk interesseert hem niet meer. “Ik had nog vaste rollen kunnen aannemen, maar ik werd daar niet gelukkiger van.”