‘#LikeMe’ razend populair: vijf uitverkochte Lotto Arena’s MVO

15 oktober 2019

08u30

Bron: NB 2 Showbizz Ketnet-reeks ‘#LikeMe’ wordt steeds populairder. Waar de cast vorig jaar al twee keer de Lotto Arena kon uitverkopen met hun zaalshow, doen ze dat nu maar liefst vijf keer.

De shows vinden plaats in het weekend van 4 en 5 april 2020. Vijf voorstellingen zijn goed voor zo’n 25.000 enthousiaste toeschouwers. Er is momenteel een wachtlijst voor fans die geen ticket konden bemachtigen.

‘#LikeMe' is een musical-programma dat wat wegheeft van het Amerikaanse ‘Glee’, al doet men het in deze versie alleen met Nederlandstalige nummers. Het opzet was om jongeren weer enthousiast te maken over Nederlandstalige muziek, en ook de klassiekers die daaronder vallen, zoals ‘Hoop Doet Leven’ van Will Tura. Opzet geslaagd, zo blijkt.