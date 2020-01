‘#LikeMe’ grote winnaar op awardshow Ketnet CD

25 januari 2020

20u56 6 Showbizz De Ketnet-reeks ‘#LikeMe’ heeft vanavond haar populariteit verzilverd op Het Gala van de Gouden K’s, de jaarlijkse awardshow van Ketnet. Maar liefst 16.000 kinderen en hun ouders zagen in een uitverkocht Sportpaleis hoe de cast vijf awards in ontvangst mocht nemen, waaronder Ketnet-serie en Band van het jaar.

Ook de hoofdrolspelers van ‘#LikeMe’ vielen persoonlijk in de prijzen op Het Gala van de Gouden K’s. Maksim Stojanac, die hottie Vince speelt, werd verkozen tot ‘Grave gast van het jaar’ en Pommelien Thijs, Caro in de serie, ging naar huis met de titel ‘Coole chick van het jaar’. Ook kreeg ze de award voor ‘Ketnet-acteur/actrice van 2019'. “Een jaar geleden stonden we hier met een klein hartje, totaal niet wetende hoe populair #LikeMe zou worden. Maar dit overtreft onze stoutste verwachtingen.”

Voor het eerst werd ook de award voor ‘Koppel van het jaar’ uitgereikt en die ging naar Maureen en Sieg. “We kunnen het amper geloven, maar zijn er geweldig blij mee. We hebben niet alleen geluk in de liefde, maar ook in het spel. Dus deze award gaat een mooi plekje krijgen in onze living, want we wonen al samen. Als je mekaar al zo lang kent, dan gaat dat snel. En dat verloopt heel goed. Ja, we zijn heel gelukkig.”

Niels Destadsbader mocht voor de tweede keer de Gouden K voor ‘Muziekster van het jaar’ in ontvangst nemen en ‘Hoe Het Danst’ van Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle werd verkozen tot ‘Song van het jaar. Laura Tesoro ging aan de haal met die van ‘TV-ster van het jaar’. De zangeres en presentatrice kreeg die prijs uit handen van Tom Waes en Zeger Van Noten uit ‘Kamp Waes’, haar favoriet tv-programma. “Een prijs winnen is altijd een leuk compliment en ik ben blij dat de Ketnetters me nog steeds graag zien. Dat is trouwens volledig wederzijds.”

Ook F.C. De Kampioenen is nog steeds heel populair bij de Ketnetters. Hun vierde bioscoopfilm, ‘Viva Boma’, werd beloond met de Gouden K voor ‘Film van het jaar’. Dit jaar neemt de cast nieuwe tv-afleveringen op naar aanleiding van hun dertigjarige jubileum. ‘Familieprogramma van het jaar’ is dan weer ‘Down the Road’ met Dieter Coppens en Ketnet Musical werd bekroond tot Ketnet-programma van het jaar.

Dit zijn de winnaars van de Gouden K’s 2019:

Ketnet-acteur/actrice van het jaar

Winnaar: Pommelien Thijs

Ketnet-programma van het jaar

Winnaar: Ketnet Musical

Internetvedette van het jaar

Winnaar: Team Dylan Haegens

Film van het jaar

Winnaar: F.C. De Kampioenen 4: Viva Boma

TV-ster van het jaar

Winnaar: Laura Tesoro

Grave gast van het jaar

Winnaar: Maksim Stojanac

Band van het jaar

Winnaar: #LikeMe

Muziekster van het jaar

Winnaar: Niels Destadsbader

Ketnet-serie van het jaar

Winnaar: #LikeMe

Coole chick van het jaar

Winnaar: Pommelien Thijs

Sportmoment van het jaar

Winnaar: Nina Derwael

Song van het jaar

Winnaar: ‘Hoe Het Danst’ van Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle

Koppel van het jaar

Winnaar: Sieg en Maureen

Familieprogramma van het jaar

Winnaar: Down the road