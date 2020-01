‘#LikeMe’-actrice Joey Kwan: “Ik krijg héél veel te maken met racisme” Redactie

15 januari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Vroeger zweeg ik, nu laat ik me niet meer doen.” Joey Kwan (24), die de mysterieuze Kyona speelt in de razendpopulaire Ketnetserie ‘#LikeMe’, heeft Maleisisch-Hongkongse roots en daar krijgt ze vaak opmerkingen over. “Die reacties zijn erg kwetsend”, zegt ze.

Harde werkers die altijd braaf en beleefd zijn en zich als modelburgers gedragen: dat clichébeeld hebben nogal wat westerlingen van mensen van Aziatische afkomst. “Mensen onderschatten echter hoe vaak ook wij worden geconfronteerd met racisme”, zegt Joey Kwan. “Online, op straat, in het restaurant van mijn ouders, in de bib, op de tram of de trein… Geloof me, ik krijg heel vaak kwetsende opmerkingen. Ik heb hard voor mijn plekje moeten vechten.”

Zelfs nu nog?

Absoluut. Als ik in Antwerpen rondloop en uit de metro kom, gebeurt het regelmatig dat iemand het nodig vindt om naar mij te roepen: ‘Hé, Chinees!’ Nu durf ik eindelijk te reageren en zeg ik: ‘Waarom doet u dat? Dat kwetst.’ Dan volgt meestal een oncomfortabele stilte. Ik ben lang bang geweest om voor mezelf op te komen.

Maar nu niet meer?

(schudt het hoofd) Ik ben heel dankbaar dat ik via m’n rol in ‘#LikeMe’ een platform heb gekregen om daarover mijn mond open te trekken. En dat ik kan aankaarten dat racistische commentaren niet oké zijn. Als kind zag ik ook nooit mensen op tv waarin ik mezelf kon herkennen. Gelukkig heeft Ketnet al stappen gezet om meer kleur en diversiteit op het scherm te krijgen.

Kyona is niet de meest vrolijke tante...

Nee, ze is heel ernstig en gestructureerd. Zelf ben ik eerder chaotisch. (lacht) Ik mis het soms wel om dat vrolijke kantje van mezelf te kunnen tonen.

Op sociale media was er veel te doen toen de affiche van seizoen 2 verscheen. Wat was er precies aan de hand?

Maria, één van de twee nieuwe hoofdpersonages, staat op de plek die Kyona op de vorige affiche innam. Kyona is naar de zijkant opgeschoven. Een onschuldige position switch, maar ik vond het wel leuk dat de fans het spontaan voor me opnamen.

Mogen we uit die affiche en het feit dat je in de eerste aflevering amper te zien was concluderen dat jouw rol stilaan uitgespeeld is?

Ik mag niet veel verklappen, maar ik kan zeggen dat het voor Kyona een seizoen wordt met moeilijke keuzes en een hobbelig liefdesparcours. Of dat gevolgen heeft voor mijn personage valt nog maar af te wachten. (lacht)

Jij bent de oudste van de bende.

Nu je het zegt, Sali Haidara die Maria speelt, is ook 24. De grapjes kunnen dus stoppen dat ik de bomma van ‘#LikeMe’ ben. Van het leeftijdsverschil met de andere acteurs heb ik overigens weinig gemerkt. Alleen toen Kyona en Yemi in het eerste seizoen moesten kussen, dacht ik: ‘Help, ik ben 23 en Francisco is 16.’ (lacht) Dat was toch een beetje raar.