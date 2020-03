‘#LikeMe’-actrice Camille Dhont en haar vriend werken nu samen: “Ronduit zalig!” TC

Bron: TV Familie 0 Showbizz Camille Dhont (18) kennen we intussen allemaal als Camille uit de populaire jeugdreeks ‘#LikeMe’. Maar de jonge actrice en zangeres gaat komende zomer ook toeren met de populaire coverband Pluto Was a Planet. En dat doet ze aan de zijde van haar lief Tim Tielemans! “Camille en ik kijken er erg naar uit”, zegt hij in TV Familie. “We gaan knallen op het podium.”

Pluto Was a Planet werd vorig jaar voor ‘t eerst op het publiek losgelaten. Toen scoorde de band met komiek William Boeva en Danira Boukhriss als zangers. “Dat was echt tof”, zegt Tim, die zijn eerste muzikale stappen zette bij Bandits, de jongensgroep die ooit deelnam aan ­’Junior Eurosong’. “William en Danira zijn echte showbeesten en kunnen geweldig zingen. We hebben supergoeie optredens gehad, het was echt een fantastische zomer met hen.” Maar door agendaproblemen konden William en Danira zich dit jaar niet vrijmaken. En dus moest de band op zoek naar twee nieuwe frontfiguren...

Iedereen akkoord

“Het was echt lang zoeken”, zegt Tim. “Uiteindelijk konden we voor de mannelijke stem Dean Delannoit overtuigen. Hij won ooit ‘Idool’. Voor de vrouwelijke stem bleek ik de ideale kandidate gewoon bij de hand te hebben: mijn vriendin Camille. Toen ik haar voorstelde aan de groep was iedereen akkoord. En Camille zag ‘t ook meteen zitten. We hebben toen een paar keer gerepeteerd en een try-out gespeeld en het marcheerde direct. Tussen Dean en Camille, maar ook tussen hen en de band. Supertof. We zijn dus klaar voor een fantastische ­zomer samen.”

Verliefd bij Lieven

Tim en Camille zijn al zo’n goed jaar een koppel. “We hebben elkaar achter de schermen van de vroegere Eén-talkshow ‘Van Gils & gasten’ ontmoet. Camille kwam daar optreden met #LikeMe en ze hadden een liveband nodig. Hun producer Wouter Vander Veken is ook die van ons. Hij vroeg ons om als band in te springen en zo leerden Camille en ik elkaar dus kennen. Het klikte meteen tussen ons. Niet veel later waren we een koppel.”

En straks gaan ze dus als koppel ook samenwerken. Maar daar ziet Tim geen graten in. Integendeel. “Dat wordt ronduit zalig. Er is niets zo leuk als samen op een podium staan. Camille en ik beschouwen Pluto Was a Planet niet als echt ‘werken’, zie je. ’t Is meer een uit de hand gelopen hobby. We zijn een groep vrienden die zich samen amuseren door muziek te maken. Ook Thomas en Toon, met wie ik al bij Bandits speelde, maken deel uit van onze groep. Ik speel al jaren met hen samen, wij zijn gewoon goeie maatjes. En mijn vriendin hoort daar nu ook bij. Voor mij is dat echt superfijn.”

Bewondering

Tim is een grote fan van zijn lief. “Ik kijk echt met bewondering naar haar, hoor. Ook als ze bij #Like Me bezig is. Hoe ze tegelijk kan zingen en dansen, hoe ze show geeft op een podium... Ik vind dat heel knap.” Tim en ­Camille maken ook geregeld muziek samen. “Het is een tijdje ­geleden, maar soms spelen en zingen we wel eens met z’n tweeën thuis en dan posten we daar een video van. We krijgen daar altijd veel toffe reacties op.”

Zoals toen ze Suzan & Freek ­coverden, ook een muzikaal koppel. “Mja, maar ik denk niet dat wij op die manier carrière zullen maken. Camille gaat er voluit voor als zangeres en actrice. Voor mij zal muziek altijd een passie blijven, maar ook een hobby. Iets dat er nog bij komt, begrijp je? Ik studeer tv-regie aan het RITCS en zit in mijn laatste jaar. Ik hoop dus in de tv-wereld achter de schermen te gaan werken. Maar als ik in de zomer altijd met zo’n band kan blijven optreden, zou dat geweldig zijn. En zeker als dat samen met Camille is.”