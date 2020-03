Exclusief voor abonnees ‘#LikeMe’-acteur Maksim Stojanac en zijn broer zijn beste vrienden: “We gaan elkaar alleen niet aan een lief helpen” Christophe D'Huysser

29 maart 2020

06u00

Bron: Story

Er is wel wat veranderd in het leven van Maksim Stojanac (22) sinds hij de rol van Vince vertolkt in Ketnetreeks ‘#LikeMe’. “Vroeger was ik de broer van Jovan, nu is hij de broer van Maksim”, zegt hij in Story. Volgens Jovan (25) is er tussen hem Maksim niks veranderd. De broers zijn nog altijd twee handen op één buik. “We slapen zelfs nog op dezelfde kamer.”

