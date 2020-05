‘Liefde voor Muziek’-ontdekking Jake Reese woog als tiener 112 kilo: “Absurd dat ik het zover heb laten komen” BDB

27 mei 2020

09u54

Bron: TV Familie 0 Showbizz ‘Liefde voor Muziek’ betekende de grote doorbraak in Vlaanderen voor zanger Jake Reese (35). Samen met Regi en OT prijkt hij al wekenlang bovenaan de charts met ‘Kom wat dichterbij’. De zanger straalt op het podium, maar als tiener werd hij geplaagd door onzekerheid. “Ik was véél te zwaar”, vertelt hij in TV Familie.

Jake, die getrouwd is met tv-figuur en ex-Miss Universe Nederland Kim Kötter (37), twijfelde in het verleden heel erg aan zichzelf. “Ik was op een bepaald moment niet zo goed bezig”, vertelde de zanger in de Nederlandse pers. “Als jonge kerel leefde ik heel ongezond. Ik woog op een bepaald moment zelfs 112 kilo. Voor iemand van 1,80 meter is dat natuurlijk veel te veel. Ik zag er opgezwollen uit en had altijd zo’n rooie kop als ik een inspanning moest doen. Echt, ik leek Gordon (de zanger en presentator, nvdr) wel...”

Jake, die in het echte leven Jaap Reesema heet, besloot er iets aan te doen. “Als ik er nu naar terugkijk... Het was absurd dat ik het zover heb laten komen”, zegt hij in TV Familie. “Ik was werkelijk véél te zwaar. En dus ging ik diëten en sporten. Met wisselend succes. Ik viel soms veel af, maar die kilo’s kwamen er snel weer bij. Uiteindelijk kon ik het juiste evenwicht vinden. Ik ben nu blij. Al vecht ik nog elke dag een beetje tegen de kilo’s. Ik ben een type dat snel weer bijkomt. En Netflix, wijn en een frikandel, mijn favoriete combinatie voor een gezellig avondje, helpen niet.”

“Nu ik bijna 35 jaar ben, wordt het steeds lastiger om onder de 80 kilo te blijven”, vervolgt de zanger. “En dat is mijn streefgewicht. Een tijdje geleden heb ik twee privétrainers van Vitality Control ingeschakeld. Ramon en Cris uit mijn geboortestadje Loosdrecht zijn de eersten die het voor elkaar hebben gekregen mij twee keer per week te doen sporten en beter te laten eten. Inmiddels staat de teller op 79 kilo. En daar ben ik heel blij mee. Voordien was ik immers vaak fout bezig met afvallen. Te intensief ook. Ik viel af met crashdiëten, maar dan kwam ik nadien uiteraard weer net zo snel weer aan.”

Nu gaat het een stuk langzamer, maar voelt Jake zich veel beter. “Geen mega-intensieve trainingen”, aldus nog de zanger. “Die hou ik sowieso nooit vol. Nu zijn het veel rustigere, maar effectievere oefeningen. En op mijn verzoek bijna altijd buiten. Ik begin ook steeds meer zin te krijgen in sporten, terwijl ik daar vroeger een broertje dood aan had. Ik ben echt wel een andere Jaap dan vroeger. Geen ‘dikke Japie’ meer. Die komt nooit meer terug!”

