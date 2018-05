'Lethal Weapon'-acteur Clayne Crawford ontslagen na verschillende incidenten TC

09 mei 2018

Er komt een derde reeks van de serie 'Lethal Weapon' die gebaseerd is op de gelijknamige filmreeks. De producenten zijn wel op zoek naar een nieuwe acteur om de rol van Martin Riggs te spelen. De huidige acteur, Clayne Crawford werd immers ontslagen na verschillende incidenten op de set.

Het tweede seizoen, dat bij ons op VIER zal worden uitgezonden, is in de States nog maar net afgelopen, maar nu is al bekend dat de succesvolle reeks 'Lethal Weapon' ook een derde seizoen zal krijgen. Dat zal dan wel zonder hoofdrolspeler Clayne Crawford zijn. De man, die gestalte geeft aan Marting Riggs (in de films gespeeld door Mel Gibson), is immers ontslagen. Reden? Hij zou zich tijdens de opnamen van het tweede seizoen onmogelijk hebben gedragen op de set. Volgens insiders kwam het zelfs twee keer tot een handgemeen en moesten opnamen dagenlang worden stilgelegd omdat Crawford weigerde verder te werken. De acteur ontkent die verhalen, maar werd nu dus toch ontslagen. Er wordt nu naarstig gezocht naar een opvolger. Damon Wayans heeft wel al toegezegd om opnieuw de rol van Roger Murtaugh te spelen.