'Le fidèle' en 'Tabula rasa' grote winnaars op de Ensors

SD

15 september 2018

23u01

Bron: Belga 0 Showbizz De film 'Le fidèle' en de tv-reeks 'Tabula rasa' waren de grote slokoppen op het Gala van de Ensors. De Vlaamse filmprijzen werden zaterdag uitgereikt in het Kursaal van Oostende. Met het gala kwam ook een einde aan de twaalfde editie van het Filmfestival van Oostende.

'Le fidèle' van regisseur Michaël R. Roskam was de grote winnaar van de avond. De film verzilverde zes van de negen nominaties en won in de categorieën Beste Regie (Michaël R. Roskam), Beste Acteur (Matthias Schoenaerts), Beste Production Design (Geert Paredis, Kristin Van Passel, Mariel Hoevenaars), Beste Montage (Alain Dessauvage), Beste D.O.P. (Nicolas Karakatsanis) en uiteindelijk ook Beste Film. Al moest die laatste prijs wel gedeeld worden met 'Zagros' van Sahim Omar Kalifa. De strijd om het belangrijkste beeldje eindigde op een gelijkstand en dus mocht Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) niet één maar twee beeldjes uitreiken.

"Goed dat er twee beeldjes zijn voorzien, zodat we het niet moeten uitvechten", aldus producent van 'Le Fidèle' Bart Van Langendonck. "Het is een hele eer om deze prijs te mogen ontvangen", aldus Sahim Omar Kalifa. "Het was niet verwacht. Het kan echt niet beter. Dit heeft een heel speciale smaak." 'Zagros' kreeg naast de Ensor voor Beste film ook de prijs voor Beste Scenario.

Schoenaerts kreeg zijn Ensor voor Beste Acteur dankzij de stemmen van zijn collega's. "Ik wil al mijn collega's dan ook danken en ook mijn tegenstanders. Dit is eigenlijk geen competitie, dus het is vreemd om toch een prijs te krijgen", aldus de filmster. "Roskam I love you! Je bent een dierbare vriend", voegde hij daar nog aan toe. Schoenaerts droeg zijn beeldje op aan zijn moeder.

Michaël R. Roskam werd bekroond als Beste Regisseur. Roskam kreeg de Vlaamse filmprijs uit handen van collega Stijn Coninx. "I love you too", zei Roskam tegen Matthias Schoenaerts die eerder als beste acteur zijn regisseur de liefde verklaarde. "Ik was blij dat al mijn collega's al die beeldjes kregen, maar dan was het plots mijn beurt. We kunnen niet verliezen, enkel winnen, want we hebben al een nominatie op zak", zei hij. "Maar mijn hart ging toch tekeer en dan komt de aard van het beestje boven", besloot hij alvorens iedereen te bedanken.

Actrice Natali Broods verzilverde haar nominatie voor Beste Actrice voor haar rol in de film 'Façades' van Kaat Beels & Nathalie Basteyns. Zij kreeg het beeldje uit handen van Michaël Pas. Broods kreeg dan toch een Ensor. Kort voor de uitreiking van Beste Actrice greep ze naast een beeldje voor Beste Actrice TV-serie. Ze was nochtans twee keer genomineerd, voor haar rol in 'Tabula Rasa' en in 'De Infiltrant'. Maar voor haar prestatie in de film 'Façades' van Kaat Beels en Nathalie Basteyns kreeg ze dus wel een beeldje mee naar huis. Het was overigens het eerste beeldje voor 'Façade'. "Ik ben heel blij en ontroerd", aldus Broods. "Het was een bijzondere periode voor mij en de film ligt me nauw aan het hart. We zijn beginnen filmen de dag na mijn 40ste verjaardag. Dus, het leven stopt niet na 30", lachte ze.

Nog straffer dan 'Le fidèle' was de tv-serie 'Tabula rasa', die alle nominaties verzilverde en vijf beeldjes mee naar huis nam. 'Tabula rasa won in de categorie Beste TV-serie (Kaat Beels & Jonas Govaerts, Caviar), Beste Regie (Kaat Beels en Jonas Govaerts), Beste Scenario (Malin - Sarah Gozin, Veerle Baetens, Christophe Dirickx) , Beste Acteur (Peter Van den Begin) en Beste Actrice (Veerle Baetens). "Dit was ongetwijfeld de zwaarste rol van mijn leven. Hier heb ik vijf jaar aan gewerkt", aldus Baetens, die haar beeldje kreeg uit handen van de cast van 'Tytgat Chocolat'. Peter Van Den Begin, die Beste acteur in de wacht sleepte, liet zich verontschuldigen en stuurde dochter Charlie naar de uitreiking met een koninklijke brief. "Waarde landgenoten, eer uw ambacht, want acteren is het mooiste dat er is", liet hij voordragen. Het was voor het eerste dat er ook Ensors werden uitgereikt voor televisieseries.

Voor het eerst werd ook een Ensor uitgereikt voor Internationale Verdienste van het Jaar. Deze eer viel te beurt aan regisseur Jakob Verbruggen, die met zijn Amerikaanse reeks 'The Alienist' een Emmy nominatie in de wacht sleepte en eerder al de seizoensfinale van 'House of Cards' mocht regisseren. Dichter bij huis ontving 'FC De Kampioenen 3 – Forever' de Box Office Prijs. Ook nieuw dit jaar was de prijs voor Beste Debuut, die regisseur Lukas Dhont voor zijn film 'Girl' in ontvangst mocht nemen. De Telenet Publieksprijs ging naar 'Patser' van Adil El Arbi en Bilall Fallah.

De Genste film 'Rabot', in een regie van Christina Vandekerckhove, won Beste Documentaire in een productie van Inti Films. Beste Jeugdfilm ging naar 'Rosie & Moussa' van Dorothée Van Den Berghe in een productie van Caviar. 'Cargo' van Gilles Coulier, in een productie van De Wereldvrede, kreeg een Ensor voor Beste Muziek, die door Liesa van der Aa geschreven werd.

Voor het eerst werden de winnaars gekozen via het nieuwe systeem van de Ensor Academie, waarin alle gildes en unies uit de sector vertegenwoordigd zijn. Maar liefst 1300 filmprofessionals woonden de show bij, die gepresenteerd werd door Francesca Vanthielen.