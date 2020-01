‘Koppel van het jaar’ Maureen & Sieg wonen samen CD

27 januari 2020

00u00 0 Showbizz Voor het eerst werd op het Gala van de Gouden K's de award voor 'Koppel van het jaar' uitgereikt, en die ging naar Ketnet-'Helden' Maureen Vanherberghen (32) en Sieg De Doncker (31).

Voor een vol Sportpaleis gaven de twee elkaar een innige zoen op de mond. "De kinderen waren aan het roepen dat we moesten kussen, dus we konden niet anders. Ze zien ons duidelijk graag en wij hen ook. Deze award gaat dan ook een mooi plekje krijgen in onze living, want we wonen al samen. Als je mekaar al zo lang kent, gaat dat snel. En dat verloopt heel goed. Ja, we zijn heel gelukkig."