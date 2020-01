“Koen heeft altijd gezegd dat hij nooit zou scheiden” MVO

20 januari 2020

11u01 1 Showbizz Een breuk tussen ‘droomkoppel’ Koen Wauters en Valerie De Booser? Niemand had het zien aankomen, ook onze ervaren showbizz-journalist Mark Coenegracht niet. “Ik heb altijd gezegd dat Koen nooit zou scheiden, dat zei hij zelfs immers ook. ‘Eens er kinderen waren was de relatie voor altijd’, tja, blijkbaar toch niet.”

“De verhuis naar Gent was een teken dat er toch een paar problemen waren en dat ze die op die manier wilden oplossen. Ik denk ook dat Valerie dichter bij haar vriendinnen wilde zijn, die zich vooral in het Gentse situeerden”, klinkt het.

Ook op ‘Tweesprong’, de nieuwe plaat van Clouseau, lijken er al veel verwijzingen naar de breuk te zitten. “Daar werd veel over gepraat in ‘het wereldje’, nog voor de plaat uitwas. Nu is het gemakkelijk om elke zin te ontleden en daarnaar te verwijzen. Volgens Koen was het echter de bedoeling om heel breed te gaan met de teksten. De waarheid zal ergens in het midden liggen.”