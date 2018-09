Knap én intelligent: dit is de 'WAG' van Rode Duivel Birger Verstraete MV

13 september 2018

10u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Na hun wervelende prestaties op het WK zijn onze Rode Duivels helemaal terug. Afgelopen dagen konden we hen tegen Schotland en Ijsland zien schitteren, en het is je wellicht ook opgevallen dat enkele nieuwkomers hun intrede hebben gedaan. Eén daarvan is Birger Verstraete (24), middenvelder bij AA Gent en alleen al puur uiterlijk een uitstekende aanwinst voor onze Duivels. Al is het toch vooral zijn vrouw Zoé (23) die opvalt.

Zoë wordt in de wandelgangen van het Rode Duivels-trainingscentrum in Neerpede nu al ‘dé WAG der WAGs genoemd’. (WAG is de afkorting van Wifes And Girlfriends. Zo worden in Groot-Brittannië voetbalvrouwen genoemd, nvdr). En ja, Birger Verstraetes knappe echtgenote is echt wel een typische WAG, dat zie je meteen als je haar Instagramprofiel onder de loep neemt. Als een volleerd fotomodel pakt ze uit met foto’s en poses waar zelfs Kim Kardashian jaloers van zou worden.

BMW en Audi

Geen wonder dat Zoé Timmermans, zoals ze voluit heet, er weinig moeite mee heeft om zich van haar meest verleidelijke kant te tonen: ze is aangesloten bij Degelin Model Group, marktleider in België voor het aanleveren van professionele modellen en hostessen. Op Instagram deelt Zoé verschillende foto’s van zichzelf tijdens opdrachten voor luxemerken als BMW en Audi. 

Carrièrevrouw

Toch beantwoordt Zoé (gelukkig!) niet helemáál aan het stereotiepe beeld van de op blingbling, peperdure handtassen en plastische chirurgie kickende WAG die haar dagen vult met shoppen, lunchen en nietsdoen. In tegenstelling tot veel andere spelersvrouwen wil Zoé niet afhankelijk zijn van haar voetballende echtgenoot. Ze rondde zonet haar studies Financie- en Verzekeringswezen aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen af. Intussen is zij al werkzaam bij De Boer & Partners Immobiliën Groep.

Gouden Pump?

Met deze nieuwe Duivels- vrouw kunnen Kat Kerkhofs (Dries Mertens), Michèle Lacroix (Kevin De Bruyne) én Noémie Happart (Yannick Carrasco) maar beter oppassen. Want Zoé Timmermans is dus ‘in town’. We zijn benieuwd of zij zal worden gelauwerd met de Gouden Pump - voor de mooiste Belgische WAG - tijdens de volgende uitreiking van de Gouden Schoen.