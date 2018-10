Kirsten Janssens haalt uit naar nieuwe liefde Jan Kriekels: “Dat mens aapt mij na!” TDS

26 oktober 2018

12u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Het zit er bovenarms op tussen Kirsten Janssens (36) uit ‘The Sky Is the Limit’ en Barbara Monika Rodriguez (36), de nieuwe vriendin van Kirstens ex Jan Kriekels. De reden? Volgens Kirsten aapt Barbara haar schaamteloos na.

Ze zou zelfs Kirstens oude kleren dragen, die bij Jan in de villa zijn achtergebleven. “Ik ben een gelukkige vrouw met een geweldig gezin”, aldus Kirsten die sinds kort getrouwd is met Koen. “Maar ik zie foto’s passeren van dat mens in mijn eigen kleren... Dan denk ik: wees toch een béétje creatief.’”

“Ik word vaak aangesproken over de ‘gelijkenis’ tussen mij en haar”, zegt Kirsten. “Die Barbara wil blijkbaar mijn vroegere leven overnemen. Ze probeert mij te volgen op social media en kijkt continu op mijn Facebookpagina. Waarom? Ze zal zich onzeker voelen, zeker. Waarom laat ze mij niet met rust? Ze heeft Jan toch? Ze heeft hem op een zilveren schotel aangeboden gekregen.” Kirsten heeft Barbara nu geblokkeerd op de sociale media. “Dat is het veiligste. Ik vertrouw die vrouw echt niet”, zegt ze.

