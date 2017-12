"Kirsten Dunst verwacht eerste kindje" TC

Is dat een beginnend buikje, Kirsten? Volgens Amerikaanse media liegen deze beelden er niet om.

Is Kirsten Dunst zwanger? De actrice uit films als 'Spider-Man', 'Wimbledon' en 'Mona Lisa Smile' en haar verloofde Jesse Plemons zouden volgens verschillende Amerikaanse mediahun eerste kindje verwachten.

Kirsten maakte er afgelopen jaren geen geheim van dat ze een kinderwens heeft. Afgelopen zomer liet ze nog in een interview met Marie Claire doorschemeren ze er klaar voor is. "Ik was niet een van die 'ik wil een baby'-mensen, totdat mijn metekindje werd geboren. Ik houd zoveel van haar. Die liefde ervaar je niet totdat je zelf een kind hebt", aldus Kirsten. "Ik houd van die liefde. Dat wil ik ook."

De actrice verloofde zich eerder dit jaar met Jesse. Het koppel leerde elkaar kennen op de set van de tv-reeks 'Fargo'.

De actrice ontkent noch bevestigt dat ze zwanger is.

Kirsten Dunst met haar vriend Jesse Plemons in 'Fargo'.