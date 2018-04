'Kingsman' wordt 'Rocketman': Taron Egerton speelt Elton John in biopic TC

20 april 2018

10u14 0 Showbizz Taron Egerton (28), de acteur uit de 'Kingsman'-films, zal de rol van poplegende Elton John (71) vertolken in een biografische film, 'Rocketman'.

'Rocketman', ook de titel van een bekende Elton John-hit, is niet de eerste biografische film waarin Egerton zijn tanden zet. Eerder speelde hij ook al de hoofdrol in 'Eddie The Eagle', de film over de legendarische Britse schansspringer die erin slaagde om deel te nemen aan de Olympische Spelen. Nu zal hij dus de rol spelen van een jonge Elton John, in de periode dat die als beginnend muzikant zijn opleiding aan de Royal Academy of Music begon. De release van deze film is voorzien voor 2020. Egerton kennen we ook als geheim agent Eggsy in de 'Kingsman'-films. Binnenkort is hij ook te zien als Robin Hood in een nieuwe actiefilm over de historische held.