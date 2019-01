'Kim en Kanye verwachten zoon via draagmoeder’ SD

02 januari 2019

16u59

Bron: ANP 0 Showbizz Kim Kardashian (38) en Kanye West (41) verwachten begin mei een vierde kind. Het wordt een jongen die ter wereld komt via een draagmoeder, weet Us Weekly op basis van meerdere bronnen. De realityster en de rapper maakten eerder gebruik van een draagmoeder, voor hun dochter Chicago die nu elf maanden oud is.

Chicago kwam vorig jaar via een draagmoeder ter wereld, omdat Kim bij de zwangerschappen van dochter North (5) en zoon Saint (3) dermate ernstige complicaties opliep, dat haar een volgende zwangerschap werd afgeraden om gezondheidsredenen. Volgens Us Weekly had het stel na de geboorte van Chicago nog een embryo van het mannelijke geslacht over.

Kim Kardashian zou altijd al vier kinderen hebben gewild, beweren de bronnen van het blad. Voor Kim ligt de grens wel bij vier, zo vertelde ze in een eerder interview: “Ik denk niet dat ik er meer aankan. Het is ook belangrijk om als moeder de vader net zoveel aandacht te geven als de kinderen.”