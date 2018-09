'Katarakt'-actrice Karlijn Sileghem is in het huwelijksbootje gestapt TK

10 september 2018

Karlijn Sileghems (53) is nu een getrouwde vrouw. De actrice stapte dit weekend in het huwelijksbootje met haar vriend Erwin de Keyzer.

Karlijn kennen we vooral van reeksen zoals ’Katarakt, ‘Anneliezen’ en ‘Tom & Harry’. Vanaf vanavond is ze trouwens opnieuw op het scherm te zien, want ze speelt een rol in de VTM-reeks '13 Geboden'. Haar kersverse man zit overigens niet in de media: Erwin is museumconservator.

Karlijn vormde eerder een koppel met acteur Ides Meire, de 19 jaar jongere acteur die haar zoon speelde in ‘Katarakt’. De twee kregen in augustus 2008 een zoontje die ze de naam Astor gaven. Karlijn heeft ook een zoon uit een vroegere relatie. De actrice en Ides gingen in 2014 uit elkaar. In datzelfde jaar werden Karlijn en Erwin een koppel.