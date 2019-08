'Kartonnen dozen' van Tom Lanoye wordt verfilmd Redactie

00u00 0 Showbizz De roman 'Kartonnen dozen' van Tom Lanoye uit 1991 wordt verfilmd. Dat maakten Bavo Defurne en Yves Verbraeken, het "creatief team" achter de film 'Noordzee, Texas', gisteren bekend. 'Kartonnen dozen' was 28 jaar geleden de tweede roman van Lanoye en schetst het verhaal van de jeugd en de afkomst en opvoeding van de auteur.

Defurne noemt 'Kartonnen dozen' al "een topper in het coming-of-agegenre". "Brutaal, romantisch, vaak knotsgek, een meesterwerk dat een verfilming waard is. Bavo Defurne en ikzelf hebben van Tom Lanoye de rechten en de toestemming verkregen om het boek te verfilmen", vertelt Yves Verbraeken. De filmmakers zullen het project als creatief team aanpakken. Wanneer de opnames starten en met welke auteurs, is nog niet bekend.

KFC experimenteert met nepkip voor nuggets

Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) gaat mogelijk nepkip in haar bekende vleugels en nuggets steken. Beyond Meat, fabrikant van vleesvervangers, heeft een diervriendelijk alternatief ontwikkeld voor de gefrituurde kip waar het kiprestaurant om bekendstaat. Vooralsnog gaat het om een zeer lokale proef in de Verenigde Staten. Klanten van een KFC-vestiging in de stad Atlanta konden gisteren bij een bestelling gratis proeven van de vegan 'fried chicken'. De test moet uitwijzen of de gefrituurde vervangkip geschikt is voor een breder publiek, zo laat KFC weten. De vraag naar vleesloze alternatieven is groot bij restaurantketens. Zo komt broodjesketen Subway met vegan gehaktballetjes en Burger King met een vegan Whopper. Vervangers voor kip zijn bij grote ketens nog een zeldzaamheid.

Neymar duikt op in 'La Casa de Papel'

Liefhebbers van de populaire Netflix-reeks 'La Casa de Papel' mogen alvast warmlopen voor een gastoptreden van voetballer Neymar. Dat maakte de Braziliaanse aanvaller gisteren bekend via Twitter. Neymar zal in twee afleveringen van het derde seizoen te zien zijn. "Ik heb mijn droom gerealiseerd door in mijn favoriete serie mee te spelen", tweette Neymar. De boodschap gaat gepaard met een video waarop de Braziliaan het typische Dali-masker afzet. Netflix zette dinsdag nieuwe versies online van afleveringen 6 en 8 van seizoen drie. Daarin vertolkt Neymar de rol van een Braziliaanse monnik, genaamd Joao. Seizoen drie van 'La Casa de Papel' verscheen al op 19 juli op Netflix, maar zonder Neymar. Door een verkrachtingszaak beslisten de programmamakers om de scènes met de Braziliaanse voetbalvedette in eerste instantie te schrappen. Die rechtszaak werd intussen geklasseerd.

Nieuwe studie: optimisten leven langer

Optimisten geloven niet alleen dat ze langer leven, ze leven ook effectief langer dan pessimisten. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de universiteiten van Boston en Harvard die gepubliceerd werd in het vakblad 'Science'. De onderzoekers volgden zo'n 70.000 personen op, al sinds de vorige eeuw. De resultaten zijn overduidelijk: levenshouding en levensverwachting zijn gelinkt aan elkaar. Optimisten lopen minder kans op chronische ziekten en hebben een kleiner risico op vroegtijdig overlijden. Ze worden 11 tot 15 procent ouder dan pessimisten. Mogelijk heeft de hogere levensverwachting te maken met het feit dat optimisten hun emoties beter kunnen reguleren en daardoor gezonder blijven.