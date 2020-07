‘Kardashians bezorgd om mentale toestand Kanye West’ RL

21 juli 2020

03u48

Bron: BuzzE/ANP 0 Showbizz De Kardashians, de schoonfamilie van Kanye West, zijn "zeer bezorgd" om zijn huidige mentale toestand. Naasten van de Amerikaanse rapper, die een gooi doet naar het presidentschap, zijn ervan overtuigd dat hij professionele hulp nodig heeft, maar daar wil hij zelf niet aan, zeggen bronnen tegen entertainmentsite TMZ.

Volgens de site zijn de Kardashians woest sinds Kanye West tijdens zijn eerste campagnebijeenkomst aan de aanwezigen vertelde dat hij Kim Kardashian, tijdens de zwangerschap van hun oudste kind North, tot een abortus dwong. In hun ogen is dit zulke persoonlijke informatie, dat het zwaar ongepast is om dat publiekelijk te delen.

Volgens een bron is de familie ‘zeer bezorgd’ om Kanye’s huidige mentale toestand en zijn ze ervan overtuigd dat hij professionele hulp nodig heeft. Het probleem is alleen dat Kanye denkt dat hem niks mankeert, waardoor familie en vrienden van de rapper in een impasse verkeren.

Kanye liet zich tijdens zijn rally ook ontvallen ‘dat Kim misschien wel van hem wil scheiden’. Mocht dat het geval zijn, dan zijn de merken en bedrijven die ze beiden in bezit hebben zodanig beschermd dat daar geen strijd over hoeft te ontstaan.

Kanye West kondigde twee weken geleden aan dat hij mee wil doen aan de presidentsverkiezingen. De partij van West wordt BDY genoemd. Die afkorting zou staan voor Birthday Party (Verjaardagspartij). Zondag hield hij zijn eerste campagnebijeenkomst in North Charleston in de staat South Carolina. Tijdens zijn speech was de rapper bij tijd en wijle niet te volgen en barstte hij op een gegeven moment in tranen uit.

Madame Tusseauds

Hoewel de kansen van West om in het Witte Huis te belanden een stuk kleiner lijken te zijn geworden na de campagnebijeenkomst, zal wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds toch een presidentieel beeld van Kanye voorbereiden. Het is hun traditie om beelden of bustes te maken van presidentiële kanshebbers. Vier jaar geleden werd er ook al een beeld van Donald Trump gemaakt toen hij nog volop in de race om het presidentschap was met Hillary Clinton.

Het museum wil voorbereid zijn op dat wat er gaat komen en mocht Kanye onverhoopt tot president worden verkozen, dan moet er meteen een actueel beeld van hem staan.

Lees ook:

Wil Kanye West écht president van Amerika worden? “Hij ziet zichzelf als een uitverkorene van God” (+)

Caitlyn Jenner wil Kanye’s vicepresident worden