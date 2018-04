"Kan je iets minder lawaai maken? Je lacht heel luid": Julie Van den Steen heeft het aan de stok met haar buurvrouw FT/TDS

11 april 2018

20u08

Bron: Instagram 0 Showbizz Beter een goede buur dan een verre vriend, maar dat geldt blijkbaar niet voor Julie Van den Steen. Zij lijkt namelijk in de clinch met haar buren te liggen. De radiostem deelde op Instagram een briefje dat ze van haar buurvrouw kreeg, en dat laat niets aan de verbeelding over. Julie kan gelukkig wel lachen om het voorval.

De buurvrouw van MNM-stem Julie Van den Steen heeft blijkbaar last van geluidsoverlast, en besloot dat ook te duidelijk te maken. Het gaat opmerkelijk genoeg niet om het lawaai van feestjes tot in de vroege uurtjes... maar wel om het geluid van haar lach. "Dag Julie, we vinden je heel leuk. Maar kan je iets minder lawaai maken a.u.b.? Je lacht heel luid... De Buurvrouw", schreef die onomwonden.

Julie laat het evenwel niet aan haar hart komen. "😂😂😩😩 Ik ben Janice uit Friends 😩😩😩", grapt ze op Instagram, waar ze het briefje deelde. Janice uit 'Friends 'was een karakter that you love or hate. Ze had dan ook een erg vreemde lach.

Het regende meteen hilarische reacties op het bericht. "Lachen is GEZOND 😂😂", schreef iemand. Of ook: "Hahaha! Heerlijk!", en "Schrijf eentje terug... Liever een luide lach, dan dat men roept dat 'het' wat stiller mag"

😂😂😩😩 Ik ben Janice uit Friends 😩😩😩 Een foto die is geplaatst door null (@julievandensteen) op 11 apr 2018 om 15:59 CEST