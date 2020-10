‘Kamp Waes’-deelnemer Davide is een opgeluchte papa: “Maanden in angst geleefd, maar ons zoontje is gelukkig gezond” Redactie

06 oktober 2020

11u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Davide Barile (34) van ‘Kamp Waes’, en zijn vriendin Nerea (28) zijn de trotse ouders van zoon Amias Marè. Dat hij gezond ter wereld is gekomen, is een hele opluchting. Want vorig jaar verloren zij een kindje na zeven maanden zwangerschap.

Tijdens de opnamen van ‘Kamp Waes’ zat deelnemer Davide, die recentelijk van Genk naar Hasselt verhuisde, midden in een pijnlijke echtscheiding. Hij was ook pas samen met zijn huidige vriendin Nerea. Samen keken ze uit naar een kind, maar in november van vorig jaar werd hun dochter Marè-Lia na zeven maanden dood geboren.

“We gingen door een heel donkere periode”, vertelt Davide. “Maar gelukkig was Nerea twee maanden later opnieuw zwanger. Na het verlies van onze dochter én omdat Nerea deze keer zwangerschapsdiabetes had, hebben we maanden in angst geleefd. Amias Marè is twee weken te vroeg met een keizersnede geboren, maar hij is kerngezond met zijn 3,6 kilo en 49 centimeter. We hebben hem Amias Marè genoemd naar zijn zusje. We vormen nu een nieuw samengesteld gezin met vijf kinderen. Met mijn ex heb ik twee dochters: Anaïs (8) en Alexis (5). Nerea heeft uit een vorige relatie dochter Eli-Flore (3). Samen hebben we ons sterrenkindje Marè-Lia en sinds 28 september onze zoon Amias Marè.”

Klimtouw

In ‘Kamp Waes’ liep het voor Davide al mis tijdens de eerste aflevering toen hij er niet in slaagde om tijdens een krachtproef een bel bovenaan een klimtouw te luiden. Dat leverde hem na de uitzending nogal wat commentaar op sociale media op. Dat hij toen in zo’n moeilijke periode zat, wisten de kijkers natuurlijk niet. Nadien kreeg hij door het verlies van Marè-Lia een nog veel hardere klap te verwerken, maar vandaag kan hij zijn geluk niet op.

