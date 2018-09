"K3 is nog steeds een droom, maar wel een waarvoor je hard moet werken" TK

22 september 2018

10u01

Drie jaar geleden deden ze zélf nog auditie voor 'K3 zoekt K3', en nu zitten Klaasje, Hanne en Marthe aan de andere kant van het podium in 'The Voice Kids'. Ze weten dus als geen ander hoe stresserend zo'n moment kan zijn. " Onze tip? Doorzetten! Er zullen ongetwijfeld mensen aanraden om iets anders te doen. Maar kinderen moeten doen wat ze graag doen. "

De drie meisjes weten intussen perfect hoe een leven in de showbizz eruit ziet. "De K3-trein dendert altijd voort, dat is een nadeel als je lichaam eens tegensputtert. Ik ben eens zo ziek geweest dat ik constant moest overgeven. Maar the show must go on", vertelt Klaasje in het Belang van Limburg. "K3 is nog altijd een droom, maar wel eentje waarvoor je hard moet werken. Iedereen met een job weet dat het soms vermoeiend kan zijn. Dat is bij ons ook zo. Alleen vind ik wel dat we dankbaar mogen zijn dat ons dit overkomt."

Het gaat ook lang niet altijd perfect, en daar proberen ze rekening mee te houden in 'The Voice Kids'. "Ik vond mijn K3-auditie niet goed", aldus Hanne. "Daarom ben ik altijd dankbaar geweest dat Studio 100 iets in mij zag, wat ik op dat moment niet wist. Ik vond het straf dat ze vonden dat ik potentieel had. Ik had niet top gezongen, maar toch keken ze er door. Dat heb ik ook geprobeerd te doen bij de blind auditions: door de fouten luisteren en bedenken wat we met een stem konden doen."