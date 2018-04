'Jumanji'-sequel komt er al in 2019 TC

24 april 2018

16u06 0 Showbizz Eerder klonk het al dat 'Jumanji: Welcome to the Jungle', die begin dit jaar in de zalen kwam, een vervolg zou krijgen. Nu werd bekend gemaakt dat die film al in 2019 in de zalen zal komen.

Het ijzer smeden terwijl het heet is, heet zoiets dan. Want hoewel 'Jumanji: Welcome to the Jungle' geen geweldige kritieken kreeg en hij door sommige filmkenners werd verketterd omdat hij een remake was van de iconische komedie met Robin Williams uit 1995, scoorde de film wel aan de kassa's. Hij haalde wereldwijd meer dan 950 miljoen dollar op. De prent stond daardoor een tijdlang aan de top van de box office. Tot 'Black Panther' daar verandering in bracht.

Niet bang voor 'Star Wars'

Een onverwacht succes dat nu dringend herhaald moet worden, zo lijkt filmproducent Sony Pictures te oordelen. Want nu werd bekend gemaakt dat die sequel al volgend jaar te zien moet zijn. Het scenario zou reeds klaar zijn en hoofdrolspelers Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart en Karen Gillan werd gevraagd zich vrij te maken om zo snel mogelijk aan de opnamen te kunnen beginnen. Sony, voor wie 'Jumanji: Welcome to the Jungle', tot nu toe het grootste kassasucces van het jaar is, plant de release in de kerstvakantie van 2019. Dat de film dan moet concurreren met de nieuwe 'Star Wars' lijkt hen dus niet af te schrikken.