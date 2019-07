'Jong Geweld' liet zijn sporen na: dochter van Dana Winner blijft zich inzetten voor het goede doel MVO

Haar deelname aan 'Jong Geweld' laat zijn sporen na, want Chinouk, de dochter van zangeres Dana Winner, blijft zich inzetten voor het goede doel. Dat liet ze weten via Facebook. Ze wordt marketing en PR-verantwoordelijke voor een VZW die de armste regio's van Afrika bijstaat.

“Ondanks het feit dat ik in een muzikaal gezin opgroeide, koos ik ervoor om mijn gevoel voor rechtvaardigheid na te streven via rechtenstudies”, schrijft ze. “Ik engageerde me reeds in 2018 voor het Rode Neuzen initiatief via het programma ‘Jong Geweld’ dat te zien was op VTM. Belgian Lawyers for Africa – It’s Legal to Care is mijn nieuwste doel. Ik besef meer dan ooit tevoren dat er talloze mensen in nood zijn wereldwijd, die het verdienen om onze aandacht en bekommernis te krijgen. Met dit project hoop ik dan ook om een verandering te maken in het leven van velen. Ik kondig met veel trots aan dat ik de functie van Marketing en PR zal bekleden. Via een accelerated bookbuilding zal deze VZW geld inzamelen voor de aanleg van waterputten en de ontwikkeling van landbouwprogramma’s in Zambia, één van de armste regio’s van Afrika.”

Chinouk was samen met Tita (dochter van Joke Devynck en Johan Heldenbergh), Len (zoon van Günther Neefs), Obi (zoon van Sabine Appelmans), Hebe (dochter van Peter Van de Veire) en Fiel (zoon van Bart Van Avermaet) te zien in ‘Jong Geweld’, een show waarin ze geconfronteerd werden met mensen die het minder goed hebben.