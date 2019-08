“Jimmy Frey is nog nooit in Zaragoza geweest”: dit is de waarheid achter een aantal Belpop-klassiekers DBJ

14 augustus 2019

16u29 2 muziek Is ‘Zaragoza’ wel écht de stad van je dromen? En zijn er wel 1000 terrassen in Rome? In ‘Belpop Control’ zoeken Jelle en Robin naar de waarheid achter het populaire Vlaamse lied. “We hopen vooral op leuke weetjes”.

“Jelle en ik hadden ergens gehoord dat Jimmy Frey nooit in Zaragoza was geweest”, vertelt Robin Broos over het project ‘Belpop Control’ op Radio 2. “Nochtans zingt hij dat het ‘de stad van zijn dromen is’. Als je die platenhoes van ‘Saragossa’ bekijkt, dan zie je Jimmy Frey op een strand staan. Maar toen we Zaragoza opzochten op de kaart, bleek dat dat een stad in het binnenland van Spanje is.”

Om uit te zoeken op de Noord-Spaanse stad wel degelijk een stad is om van te dromen, trokken de twee Spanje. Hun bevindingen postten ze in een vlog op hun Facebookpagina. “We hebben daar aan mensen op straat gevraagd of het klopt wat Jimmy Frey zingt”, zegt Broos. Dat blijkt allerminst zo te zijn.

De waarheid van ‘Saragossa’ achterhalen was het eerste project voor de Leuvenaars, maar ze wilden ook weten of Bart Kaëll gelijk had toen hij zong over zijn 1000 terrassen in Rome. “In feite zijn het er 2654, maar speciaal voor ons heeft Bart zijn ‘verbeterde’ nummer opnieuw ingezongen. Het is niet de bedoeling om daadwerkelijk songteksten tot in de puntjes te controleren op hun waarheid”, vertelt Broos nog. “We hopen dat het vooral veel leuke weetjes oplevert.”