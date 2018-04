"Jezus stierf voor mijn zonden": Justin Bieber herinnert fans aan échte betekenis van Pasen EDA

02 april 2018

11u22

Bron: Instagram 0 Showbizz Justin Bieber is een devoot gelovige. Afgelopen zomer blies hij zijn wereldtournee vroegtijdig af om 'dichter bij God te zijn' en nu herinnert hij zijn fans op Instagram eraan waar Pasen écht om draait.

De 24-jarige popster postte zondag een foto op Instagram waarbij hij zijn fans herinnerde aan de echte betekenis van de feestdag. Het ging om een screenshot van een tekst waarbij in kapitalen te lezen stond. "Jezus heeft mijn leven veranderd."

Happy easter Een foto die is geplaatst door null (@justinbieber) op 01 apr 2018 om 21:05 CEST

"Pasen gaat niet over een konijntje, het is een herinnering dat Jezus gestorven is aan het kruis voor mijn zonden en vervolgens uit de dood is opgestaan. Ik geloof dat dit echt gebeurd is en alles heeft veranderd. Ik ben een kind van de almachtige God en hij houdt van waar ik ben, hoe ik ben en wie ik ben."

Even later deelde Bieber een foto waarbij hij zichzelf leek tegen te spreken. "Weet je nog toen ik zei dat Pasen niet over konijntjes gaat? Ik loog..."

Remember when i said easter isnt about bunnies... well i lied Een foto die is geplaatst door null (@justinbieber) op 01 apr 2018 om 23:17 CEST

Toch is zijn geloofsovertuiging geen aprilgrap. Anders had hij nooit uit die overweging zijn tournee vroeger afgebroken. Daarover zei hij op dat moment: "Ik heb bitterheid, jaloezie en angst mijn leven laten domineren." Hij schroefde zijn kerkbezoeken op en liet zelfs een klein christuskruisje naast zijn linkeroog tatoeëren.

