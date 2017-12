Jean-Jacques De Gucht en zijn Charlotte scheiden na vijf jaar huwelijk DBJ

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Begla Jean-jacques De Gucht en Charlotte Showbizz Een jaareinde in mineur. Dat is het, jammer genoeg, voor Open Vld-politicus Jean-Jacques De Gucht (33) en zijn Charlotte (33). Het koppel, dat met Jack (4) en Charlie (2) twee zoontjes heeft, ziet hun huwelijk na vijf jaar op de klippen lopen. 

Jean-Jacques de ­politicus die succesvol in de indrukwekkende voetsporen van z’n vader Karel trad. En Charlotte die absoluut een eigen carrière wilde uit­bouwen. Eerst bij een reclamebureau, en sinds kort als uitbaatster van hun eigen evenementenlocatie De ­Filatuur in Aalst. Het leek een perfecte combinatie.

Moordende agenda’s

Maar helaas, vijf jaar na hun jawoord is de echtscheiding ingezet. Jean-Jacques bevestigt het spijtige nieuws, maar hij noch Charlotte willen erop ingaan. Over de reden waarom hun wegen nu uit elkaar lopen, is dus niets ­bekend. 

Al waren zowel Jean-Jacques als Charlotte zich vijf jaar ­geleden al bewust van het gevaar van hun bijwijlen moordende agenda’s. ‘Als ik thuiskom van m’n werk, vertrekt híj naar vergaderingen’, zei Charlotte kort vóór de bruiloft. ‘Ik werk ook doodgraag en hard. Ik hou van dit leven, maar ik weet ook wel dat dat met kinderen in huis wellicht onhoudbaar wordt.’