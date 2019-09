“Je zag de puttekes in mijn billen”: Siska Schoeters verwijderde foto uit vrees voor negatieve commentaar MVO

02 september 2019

Showbizz 'Druf Te Vragen'-presentatrice Siska Schoeters gaat geen moeilijke onderwerpen uit de weg. Zo sprak ze in het Nieuwsblad ook over haar eigen reputatie. "Mensen zijn ofwel vóór ofwel tégen jou", zegt ze over het leven als bekende Vlaming. Ook heeft ze het over haar vormen, en hoe ze omgaat met de meningen van anderen over haar lichaam. Onlangs verwijderde Schoeters een foto uit vrees voor negatieve commentaar.

“Er is geen enkele BV die iedereen leuk vindt. Als je me niet moet: fair enough”, klinkt het. Ze kan daar zelfs beter mee leven dan met mensen die compleet onverschillig tegenover haar staan. “Stel dat mensen over mij spreken, op de toon van ‘Tja, Siska’ (haalt de schouders op en veinst desinteresse)… Niks ergers dan een grijze muis!”

Ze mag echter van geluk spreken: ze is erg populair bij het grote publiek. Maar toch voelt ze zich soms nog onzeker, bijvoorbeeld wanneer ze overdenkt welke foto’s ze op Instagram wil plaatsen. “Onlangs verwijderde ik een foto net voor publicatie, op vakantie in Italië. Ik, in mijn rode bikini, aan het roer van een boot - zo’n chique Riva. Bijna Marilyn Monroe. Ik lach heel hard. Superschoon. Het zou een like­­-kanon worden. Maar ik sta er niet op mijn magerst op, je ziet de puttekes in mijn billen.”

Heeft Siska dan complexen? “Ik ben een normale vrouw die al twee kinderen heeft gekregen en geen maatje 36 heeft. Ik ben tevreden met mijn lijf”, zegt ze. “Maar toch… Met mijn bekende kop is er nog te veel ‘nee’. Oké, ik kan aan body positivity doen. Maar ik sta altijd op dieet, dus ik ben niet van de ‘body positivity’.”