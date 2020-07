“Je was te gevoelig voor deze harde wereld”: kleindochter Elvis Presley voor het eerst over zelfmoord van broer Benjamin TDS

19 juli 2020

10u32

Bron: Instagram 6 Showbizz Riley Keough (31), kleindochter van Elvis Presley, is in diepe rouw om het overlijden van haar broer Benjamin, die vorige week zondag Riley Keough (31), kleindochter van Elvis Presley, is in diepe rouw om het overlijden van haar broer Benjamin, die vorige week zondag stierf op 27-jarige leeftijd . Benjamin maakte zelf een einde aan zijn leven, hij is overleden aan een zelf toegebrachte schotwonde. Het is nog niet duidelijk door welke omstandigheden Keough besloot zich van het leven te beroven, al staat vast dat Benjamin het zoveelste lid is van de Presley-clan dat geplaagd werd door problemen. Op Instagram laat Riley nu haar hart spreken in een emotioneel bericht aan haar broer.



“De ochtenden zijn het moeilijkst. Ik ben vergeten dat je weg bent”, begint Riley haar emotioneel bericht aan Benjamin. “Ik kan niet huilen omdat ik bang ben dat ik nooit meer zal stoppen. Een pijn die nieuw is voor mij.”

“Jij. Er zijn geen woorden voor jou. Engel komt het dichtst in de buurt”, vervolgt ze. “Puur licht. Kleine Broertje. Beste vriend. Wilde man. Intellectueel. Getuige van mijn leven. Zielsverwant. Te gevoelig voor deze harde wereld. Ik hoop dat je me de kracht geeft om het gigantische gat dat je in mijn hart hebt achtergelaten te helen. Ik hoop dat je me de kracht geeft om te eten. Ik hoop dat je door liefde wordt omarmd. Ik hoop dat je mijn liefde voelt. Ik hoop dat je God voelt. Jij bent God. Ik kan niet geloven dat je me hebt verlaten. Niet jij, lieve Ben Ben. Iedereen behalve jij. Ik denk dat dit echt liefdesverdriet is. Ik hoop dat we elkaar weer mogen ontmoeten.”

Bij de emotionele boodschap deelt Riley acht hartverwarmende foto’s van momenten die zij en haar broer samen doorbrachten. En ook vrienden en andere leden van de familie Presley laten weten dat ze gebroken achterblijven na het overlijden van Benjamin. Lisa Marie Presley is “meer dan kapot” van de dood van haar zoon. Een woordvoerder van de dochter van Elvis laat weten dat ze ontroostbaar is, maar probeert sterk te blijven voor haar drie overgebleven kinderen. “Haar hart is compleet gebroken”, aldus zegsman Roger Widynowski. “Ze was zo dol op die jongen, hij was de liefde van haar leven.”

Benjamin Keough pleegde zelfmoord in het huis van zijn moeder Lisa Marie (52), in een ‘gated community’ — een woonwijk waarvan alle in- en uitgangen afgesloten zijn met poorten — in Calabasas, Californië. Alles wijst erop dat hij zichzelf die zondagnacht in de borst schoot met één kogel. “De familie is zwaar aangeslagen door de dood van Benjamin, maar een echte verrassing was het niet”, laat een vriend van de familie weten. “De jongen worstelde met het leven.” Welke worstelingen de kleinzoon van Elvis doorstond, is voorlopig niet geweten.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

