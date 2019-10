“Je hebt me 1.000 maal belogen”: reageert Laura Lynn subtiel op relatiebreuk? KDP

02 oktober 2019

12u00

Deze zomer raakte het nieuws bekend dat Laura Lynn (43) en Matthias Lens (33) na acht jaar uit elkaar gingen. Waar Matthias in de media enkele uitspraken deed over de breuk, hield Laura het erg discreet. Maar op sociale media verschenen de afgelopen dagen enkele berichten die de wenkbrauwen doen fronsen.

Aanvankelijk bleef Laura Lynn erg discreet over de reden van haar breuk. Het enige wat ze zei, was: “Matthias heeft beslist een einde aan onze relatie te maken. Verder geef ik geen commentaar.” Maar op sociale media blijft de zangeres minder stil. Op Instagram postte Laura Lynn het hoesje van haar eerste grote hit ‘Je hebt me 1000 maal belogen’ gepost, met daarbij een gebroken hartje en de commentaar: “Zonder woorden”.

Enkele dagen later volgde een foto van zichzelf waarop ze met een sereen gezicht en een aantrekkelijke glimlach poseert, met daarbij de bedenking: “De mooiste lach verbergt niet alle tranen. De mooiste ogen verstoppen de grootste geheimen. En het liefste hart voelt de meeste pijn.” Daarmee lijkt ze dus subtiel te verwijzen naar de breuk met Matthias, de papa van haar dochtertje Eliana.

Die praatte wél over de breuk. Zo liet hij optekenen: “Beslissingen neem je altijd samen. Dit is niet van de ene dag op de andere gegaan. Laura en ik hebben daar veel over gebabbeld. Maar ik heb door de ziekte van mijn vader ingezien dat het leven sowieso te kort is om niet gelukkig te zijn.”

Eind juli kwam aan het licht dat de twee uit elkaar waren, doordat Laura Lynn niet vermeld stond op de rouwbrief van Jan Lens, de vader van Matthias die overleed aan de gevolgen van een terminale ziekte. “Klopt, we zijn reeds enkele maanden uit elkaar”, liet Matthias toen weten. Maar ondanks de breuk moest het koppel nog de hele zomer samen optreden in de kustshow van Jacky Lafon. Makkelijk kan dat niet geweest zijn, maar Matthias wuifde de bezorgdheden weg. “Dat viel wel mee”, gaf hij mee. “Laura en ik hadden dat allemaal besproken. Ik denk dat de mensen het fijn vonden te zien dat we nog goed overeenkomen. Het leven gaat gewoon verder, hé.” En hij vervolgde: “Je weet dat je elkaar sowieso nog gaat tegenkomen in de werksfeer. En privé ook, want we hebben een dochter samen. Ik vind dat we dat heel goed doen. We gaan heel respectvol met elkaar om. Laura en ik hebben trouwens heel open met onze dochter over onze problemen gepraat. Eliana gaat er supergoed mee om, ze trekt goed haar plan.”

Acht jaar

Eliana werd in 2012 geboren, een jaar nadat Laura en Matthias een koppel werden. Nadat de schlagerkoningin in 2010 definitief een streep had getrokken onder de jarenlang kwakkelende relatie met haar vorige vriend Tonnie Voogt, vond ze aarzelend de liefde bij Matthias, de ex-accordeonist van het schlagerduo The Sunsets. Laura vroeg Matthias toen op de man af - via een sms’je - of er liefde in het spel was. Het antwoord was positief en een nieuw showbizzkoppel was geboren. Acht jaar later is die liefde nu voorbij.