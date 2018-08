"Je bent lelijk mager, sorry": bikinifoto Lize Feryn lokt veel reactie uit TDS

08 augustus 2018

17u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Heel wat mensen springen in de bres voor Lize Feryn (25), nadat ze op de sociale media te maken krijgt met bodyshaming. Lize deelde een foto in bikini, en kreeg enkele afkeurende reacties te verwerken. De actrice liet zich echter niet uit het lood slaan, en reageerde op gepaste wijze.

"Lelijk mager, sorry", schrijft een vrouw onder de foto van Lize in het water. "Zolang het maar gezond en verstandig blijft", waarschuwt iemand anders. Of ook: "Ik vind heel erg spijtig dat er op Instagram een cultuur heerst van zo'n slank lichaam te bewonderen. Alles gaat om het uiterlijk en hoe mager je wel of niet bent. En ik zeg dat niet zomaar, mijn dochter heeft anorexia en is zes maanden in het ziekenhuis moeten blijven en heeft sondevoeding moeten krijgen. Het is ondertussen bewezen dat sociale media een rol kan spelen bij het ontwikkelen van deze ziekte... Stof tot nadenken als je een rolmodel bent?"

Veel steun

Er is een heus debat ontstaan bij de commentaren onder de foto. Veel mensen springen in de bres voor Lize, en benadrukken dat er helemaal niets mis is met haar lichaam. "Het doet mij echt pijn om zulke gemene reacties te lezen soms. Hou van je lijf Lize, ik hou ervan, en dat wil niet zeggen dat ik niet van dat van mij kan houden", reageert iemand. "Heel ongepaste en beledigende opmerking! Lize ziet er fantastisch uit", stelt iemand anders. "Wat is dat nu voor een reactie? Vrouwen zouden elkaar moeten steunen en aanmoedigen, but no.. #bodyshaming", en "Hoe is’t toch mogelijk, vraagt een vrouw zich af, hoe andere vrouwen haar kunnen bodyshamen... zo lelijk kortzichtig", verdedigen anderen haar.

De vele reacties zijn ook Lize zelf niet ontgaan. "Iedereen heeft een andere lichaamsbouw. Zolang je maar gezond bent", reageert ze op de vrouw die haar "lelijk mager" vindt. Ook de waarschuwing over haar gezondheid laat ze niet zomaar passeren: "Inderdaad, het moet gezond en vooral plezant blijven", schrijft Lize. En de man wie zijn dochter aan anorexia lijdt laat ze weten: "Het spijt me dit te moeten lezen over uw dochter. Iedere vrouw is anders. Als je gezond bent, vind ik elk lichaam mooi en zou niemand zich moeten schamen om een bikinifoto te posten. Ik hoop dat jouw dochter een manier vindt om van haar lichaam te houden zoals de natuur het haar gegeven heeft".

Nog steeds geen klachten ☀️💦😎 Een foto die is geplaatst door null (@lizeferyn) op 07 aug 2018 om 18:22 CEST