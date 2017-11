"Je bent een Sloeber": Gert en Viktor Verhulst lezen tweets

Showbizz

Gert en Viktor Verhulst zijn niet alleen vader en zoon, de twee mannen zijn ook mekaars beste vrienden. En dan werken ze ook nog eens samen bij Studio 100. Viktor is er als koffiezetter begonnen, maar heeft nu het scenario voor de nieuwe 'Samson & Gert Kerstshow' bedacht. Het talent zit duidelijk in de genen bij de familie Verhulst. “Maar qua looks is onze Viktor duidelijk de verbeterde versie van zijn vader”, vindt opper-Verhulst, “genetica kan al ’s meezitten.” Lees het volledige interview met vader en zoon Verhulst in onze pluszone.