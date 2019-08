‘Jackass’-ster Bam Margera in de cel na ruzie in hotel DBJ

14 augustus 2019

18u17 0 Showbizz Voormalig ‘Jackass’-ster Bam Margera is woensdag gearresteerd door de politie in Los Angeles nadat hij keet had geschopt in een hotel in Hollywood. Dit meldt TMZ.

De politie werd in de nacht van dinsdag op woensdag gebeld door hotelpersoneel. Het personeel wilde Margera het hotel uitzetten na onenigheid met hun gast, maar Bam weigerde het pand te verlaten.

De arrestatie van Bam verliep allerminst soepel. De politie probeerde hem ervan te overtuigen geen scène te schoppen, maar Bam bleef weigeren het hotel te verlaten en ruziede met een agent. Hij wordt nu in een politiecel vastgehouden tot hij een borgtocht van 1000 euro betaalt.

Vorige week ging Bam Margera naar een afkickkliniek op aanraden van de bekende Amerikaanse tv-psycholoog Dr. Phil. Hij zou er twee tot drie maanden doorbrengen. In januari liet hij zich al eens opnemen in een kliniek, maar daar vertrok hij voordat zijn behandeling was voltooid. Vrienden gaven destijds aan dat ze zich grote zorgen om hem maakten: de Jackass-acteur zou mogelijk weer naar de fles grijpen.