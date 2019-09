“Ja, hij is dood”: Balthasar Boma komt aan zijn einde in nieuwe ‘F.C. De Kampioenen’-film TDS

12 september 2019

22u04

Bron: VIER 74

Marijn Devalck (68), die al jaar en dag in de huid kruipt van Balthasar Boma, was woensdag te gast bij ‘Gert Late Night’. Hij zat op de bank bij Gert Verhulst om er samen met An Swartenbroekx (50) al een eerste tipje van de sluier van de vierde ‘F.C. De Kampioenen’ op te lichten. De twee kwamen meteen met een onthulling die Gert en James zich deden verslikken: Boma zal zijn laatste adem uitblazen in de nieuwe film. “Allez mannen, ik ben volledig in shock”, reageerde Verhulst op het nieuws.