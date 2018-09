"Is zijn kapper dood of zo?": nieuw kapsel Erik Van Looy lokt reactie uit TDS

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz " Een moment van stilte voor het overlijden van zijn kapper", reageert een kijker op de nieuwe lange haardos van Erik Van Looy. Toen de 'Slimste Mens'-presentator eerder deze week te gast was bij Nathalie Meskens in 'Beste Kijkers' vonden heel wat kijkers zijn nieuwe 'wilde' coupe duidelijk erg vermakelijk.

"'t Is gebeurd", zou Erik van Looy zelf zeggen. De altijd goedlachse presentator heeft beslist zijn kappersbeurten over te slaan, en voortaan met een langere haren door het leven te gaan. Van Looy liet de snit voor het eerste zien tijdens de eerste aflevering van het zesde seizoen van 'Beste Kijkers', waarin hij te gast was. En dat is ook de kijkers natuurlijk niet ontgaan.

"Erik Van Looy begint op Willy Naessens te lijken", schreef iemand. "Amai, wat is er met het haar van Erik gebeurd?", vroeg een ander zich af. Maar koos Erik nu bewust voor zijn nieuwe coupe? Wil hij zichzelf misschien een ander imago aanmeten? Of heeft het iets te maken met de opnames van het nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens' die binnenkort van start gaan? We krijgen het antwoord later dit najaar ongetwijfeld nog te zien op tv.

Erik Van Looy begint op Willy Naessens te lijken precies. #bestekijkers #dsmtw Joyce(@ Joycev__) link

Om het met de naam van eerste ronde van @VTMBesteKijkers te zeggen...

"Wat is er gebeurd" met het haar van Erik Van Looy 🤔🤔🤨 #bestekijkers Jan De Backer (pseudoniem)(@ JanDeBacker1) link

Amai, wat is er met het haar van Erik gebeurd?! 😳#BesteKijkers Laura(@ LauraOttevaere) link

#bestekijkers zonder Tine & Sven is toch niet dat... #sorrynotsorry Mijn persoonlijke mening. & den Erik zijn haar is te lang 😆 ɢᴏᴇʟᴇ ᴍᴇᴇx(@ GoeleMeex) link