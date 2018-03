"Ik zit precies de hele tijd tussen twee vuren": het moederschap is ook voor Dina Tersago niet altijd rozengeur en maneschijn Wim Nijsten

27 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Zijn gehuil ging door merg en been. Ik was een wrak, en weende mee van ellende..." De eerste maanden met haar zoontje Thor waren voor Dina Tersago (39) een ware beproeving, maar in 'Boer Zkt. Vrouw' is daar alvast niets van te merken. Fris en monter staat Dina wederom tussen de boeren, klaar om voor elk van hen de ware liefde te vinden. In Dag Allemaal vertelt ze hoe ze dat aanpakt.

De kop is eraf. De nieuwe 'Boer Zkt. Vrouw' is van start gegaan, en daar is Dina Tersago (39) heel blij om. Ze reisde voor het programma de halve wereld rond, samen met haar zoontje Thor, die nu zes maanden is. Maar over hem later meer. Intussen konden geïnteresseerde vrouwen al kennismaken met de eerste drie boeren. Zondag 1 april stelt vtm de 2 overige boeren aan u voor. Jan, Jeroen, Bjorn, Jitse en Manu zijn vijf Vlaamse boeren die in het buitenland wonen en op zoek zijn naar een vrouw van bij ons. Omdat dit seizoen van 'Boer Zkt. Vrouw' zich verspreid over de wereld afspeelt, kreeg Dina hulp van An Lemmens om alle boeren te bezoeken op locatie. An trok naar Australië en Zuid-Afrika, Dina naar Canada, Noorwegen en Duitsland. 

Hoe werden de bestemmingen verdeeld? Mochten jullie zelf kiezen? 

