“Ik wil dat je losjes bent”: Lenny Kravitz flirt erop los met Australische interviewster dbj

20 oktober 2019

17u22 0 showbizz Lenny Kravitz (55) had het zondag wel erg gezellig tijdens een interview met het Australische programma Sunday Night. De rocker kreeg in zijn woning in Los Angeles bezoek van presentatrice Angela Cox en flirtte erop los.

De 55-jarige zanger deed haar meerdere keren blozen en had zelfs een paar verrassingen voor de journaliste in petto. “Hoe lang blijf je hier”, vroeg Lenny, waarop Angela vertelde dat ze over vijf uur weer naar huis zou vliegen. “Nee, dat doe je niet. Geef deze vrouw een eerste klas-ticket terug. Ik betaal ervoor, dat is mijn cadeau. Deze vrouw verdient een eerste klas-ticket terug naar Australië.”

De rocker bood haar vervolgens ook een glas wijn aan om te ontspannen. “Wil je een glaasje hele goede wijn? Ik denk dat dat goed is. Ik wil dat je lekker losjes bent.”