"Ik heb wel al eens een joint gerookt": Jonas Van Geel, Gene Bervoets en andere bv's klappen uit de biecht

14u45

Youtuber Ergin Arslanbas heeft in zijn vlog Achterklap een aantal bv's aan de tand gevoeld over hun druggebruik. Als we Gene Bervoets mogen geloven, dan heeft hij "alles geprobeerd wat maar te verkrijgen was". Maar: "Het enige wat ik nog nooit gedaan heb is een pintje gedronken", aldus Bervoets. De youtuber polst ook even naar hun kennis over drugs, maar daar kunnen onze bekende Vlamingen toch nog wat bijleren.

