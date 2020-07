“Ik heb een kind moeten redden uit de mensenmassa”: 30 jaar geleden veroverden Erik & Sanne ‘Tien Om Te Zien’ (Deel 4)

showbizz

30 jaar geleden arriveerde ‘ Tien om te Zien ’ op de zeedijk in Blankenberge met een serieuze surprise. In de startaflevering werd de populaire Helmut Lotti van de eerste plaats gestoten door een nieuw duo: Erik Van Neygen (69) en de toen nog onbekende en zeventienjarige Sandra Denotté (47). Het was de start van een waanzinnige periode, want ‘Veel Te Mooi’ mocht die zomer uiteindelijk alle afleveringen op de zeedijk afsluiten, voor een haast hysterische menigte. “Hoe daar toen geen ongelukken gebeurd zijn, begrijp ik nog altijd niet.”