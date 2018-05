"Ik heb de winkel daar beneden gesloten": zo zegt Jane Fonda (80) vaarwel tegen seks TC

09 mei 2018

10u51 0 Showbizz Jane Fonda wil niet meer daten. En seks is voor haar nu toch verleden tijd. In een interview vertelde ze waarom dat deel van haar leven een afgesloten hoofdstuk werd.

Jarenlang werd ze als de best bewaarde levende Hollywoodlegende beschouwd. Op haar 80ste oogt Jane Fonda ook nu nog altijd prima in vorm. Misschien is dat wel te danken is aan haar jarenlange aerobics-passie, wie weet. De actrice uit films als 'Barbarella', 'Monster-in-Law' en 'Georgia Rule' pakte er de voorbije jaren dan ook graag mee uit dat ze best nog in de smaak viel bij de heren en dat dit haar nog redelijk wat 'actie' opleverde in bed. Maar nu vertelde Jane dat wat haar betreft seks nu definitief tot het verleden behoort. "Ik heb geen zin meer om te daten", klinkt het. "Ik heb de winkel daar beneden gesloten."

Breuk

De ster, die binnenkort in de nieuwe film 'Book Club' te zien is, nam die beslissing nadat ze vorig jaar in januari met haar vriend Richard Perry brak. Toen ze nog met hem samen was, beweerde ze in een interview dat haar seksleven nooit eerder zo bevredigend was geweest. Ze was toen 74 jaar. Maar nu is het dus over en uit. "Ik ben 80. Ik heb geen zin meer om te daten. Ik heb geen man of seks meer nodig om mijn leven extra waarde te geven. Die tijden zijn voorbij." Jane blikt nu met gemengde gevoelens terug op haar romantische escapades. "Seks heeft uiteraard een grote impact gehad op mijn leven en was op een bepaald moment ook erg belangrijk. Maar ik ben denk ik geen uitzondering als ik zeg dat ik alle aspecten ervan wel heb meegemaakt: passie, genot, misbruik, verraad, onzekerheid... Het was heus niet altijd even leuk. Maar al bij al kan ik wel tevreden zijn, denk ik. Het was wat het was."