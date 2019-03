“Ik had ontzettend met haar te doen”: Geert Hoste interviewt Joke Schauvliege in Dag Allemaal Redactie

03 maart 2019

“Toen ik haar vorige maand voor de ogen van de wereldpers in huilen zag uitbarsten, had ik ontzettend met haar te doen.” Geert Hoste nam contact op met Joke Schauvliege. Nu dinsdag lees je het interview met de ex-minister in Dag Allemaal.